نوسازی ۲۳۰۰ کیلومتر شبکه برق غرب مازندران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از تحول بزرگ در زیرساختهای انتقال انرژی این منطقه خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر از شبکه برق غرب مازندران تا پایان سال آینده تحت پوشش کابلهای خودنگهدار قرار خواهد گرفت.
مصطفی بابایی با اشاره به چالش جدی سرقت تجهیزات برقرسانی افزود: گران بودن فلز مس باعث شده بود که سیمهای مسی همواره در معرض سرقت باشند و فقط در سال گذشته، ۶۷ تن سیم مسی در غرب مازندران به سرقت رفت که این امر خسارات سنگینی به پایداری شبکه و حقوق مشترکان وارد کرد.
او ادامه داد: کابلهای خودنگهدار به دلیل داشتن مغزی آلومینیومی، برخلاف مس ارزش اقتصادی پایینی برای سارقان دارند و با جایگزینی این کابلها، انگیزه سرقت به شدت کاهش مییابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با بیان اینکه هماکنون این طرح در شهرهای مرزنآباد و پول با موفقیت عملیاتی شده است، گفت: این کابلها علاوه بر جلوگیری از سرقت، مزایای متعددی دارند که از جمله آنها میتوان به افزایش تابآوری شبکه در شرایط جوی، بهبود مبلمان شهری و حفاظت از محیط زیست اشاره کرد.
بابایی افزود: به دلیل روکشدار بودن این سیمها، نیاز به شاخهزنی مداوم درختان کاهش یافته و از برقگرفتگی حیوانات و پرندگان نیز جلوگیری میشود.
کابلهای خودنگهدار مجموعهای از رشتههای روکشدار هستند که بر روی دکلها و پایههای توزیع نصب میشوند. این فناوری به دلیل عایق بودن، ایمنی بسیار بالاتری نسبت به سیمهای لخت قدیمی داشته و افت ولتاژ در مسیرهای طولانی را نیز به حداقل میرساند