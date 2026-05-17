کامران فرمان پور با اشاره به دستگیری پنج گروه متخلف زیست محیطی در لرستان گفت:

نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست

در شهرستان الیگودرز سه گروه متخلف زیستی به همراه دو قبضه اسلحه شکاری تک لول و یک قبضه اسلحه گلوله زنی‌ام یک ۵٠ متر تور ماهیگیری،در منطقه ی حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد یک گروه متخلف زیست محیطی به همراه دو قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی برنو و

در حوزه‌های آبی

شهرستان سلسله یک گروه متخلف زیست محیطی به همراه یک دستگاه موتوربرق و ۵٠ قطعه ماهی صید شده کشف و ضبط شد.





