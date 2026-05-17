دستگیری متخلفان زیست محیطی در لرستان
مدیرکل محیط زیست لرستان از دستگیری متخلفان زیست محیطی و کشف پنج قبضه اسلحه شکاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛کامران فرمان پور با اشاره به دستگیری پنج گروه متخلف زیست محیطی در لرستان گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان الیگودرز سه گروه متخلف زیستی به همراه دو قبضه اسلحه شکاری تک لول و یک قبضه اسلحه گلوله زنیام یک ۵٠ متر تور ماهیگیری،در منطقه ی حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد یک گروه متخلف زیست محیطی به همراه دو قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی برنو و در حوزههای آبی شهرستان سلسله یک گروه متخلف زیست محیطی به همراه یک دستگاه موتوربرق و ۵٠ قطعه ماهی صید شده کشف و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان زیست محیطی گفت:پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان ارسال شده است.
فرمان پور همچنین از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست هرگونه تخلف زیست محیطی را با سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند .