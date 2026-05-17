به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان گفت: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای میان چهار دستگاه خودرو شامل دو دستگاه تریلی، یک دستگاه وانت نیسان و یک خودروی سواری در محور انار–یزد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمان اعلام شد.

رضا فلاح افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند. نیرو‌های امدادی پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی اولیه، مشخص کردند که این سانحه منجر به مصدومیت ۱۰ نفر و فوت دو نفر شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محل حادثه تصریح کرد: نیرو‌های امدادی پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر دو جان‌باخته را تحویل عوامل مربوطه دادند و مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.