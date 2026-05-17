استاندار اردبیل گفت: روابط عمومی‌ها باید مرجع معتبر اطلاع‌رسانی در سازمان‌ها باشند و با رعایت اصل شفافیت، اقدامات و دشواری‌ها را با مردم در میان بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه در آیین گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، اظهار کرد: روابط عمومی‌ها در سازمان‌ها ماموریت مهم اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق را بر عهده دارند و باید به‌عنوان مرجع رسمی و معتبر شناخته شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید اصل شفافیت در اطلاع‌رسانی رعایت و اقدامات انجام‌شده بدون مبالغه به افکار عمومی منتقل شود، افزود: اگر در دستگاهی کمبود یا دشواری وجود دارد، باید به‌صورت صریح با مردم مطرح شود.

استاندار اردبیل مخاطب‌شناسی را دومین ماموریت مهم روابط عمومی‌ها دانست و ادامه داد:روابط عمومی‌ها باید بدانند جامعه هدف چه دیدگاهی نسبت به سازمان داشته و با حفظ استقلال حرفه‌ای، برای رفع کمبود‌ها و کاستی‌ها تلاش کنند.

امامی یگانه ادامه داد: روابط عمومی‌های موفق باید در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سازمان‌ها نقش موثر داشته و فقط به انتشار اخبار محدود نشوند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد هماهنگی میان سه نهاد شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها، شورای اطلاع‌رسانی و شورای فضای مجازی، گفت: تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی این مجموعه‌ها، در مسیر امیدآفرینی در جامعه و تبیین عملکرد دولت گام‌های موثرتری برداریم.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به تحولات فناوری و گسترش ابزار‌های نوین ارتباطی گفت: در عصر فناوری و تکنولوژی و پیدایش هوش مصنوعی و ابزار‌های نوین اطلاع‌رسانی، عملکرد سنتی روابط عمومی‌ها پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود.

امامی یگانه اضافه کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق مستلزم تجهیز روابط عمومی‌ها به امکانات نوین و بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند است.

وی با بیان اینکه برخی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان با حمایت مدیران کل و روسای سازمان‌ها اقدامات مطلوبی انجام داده‌اند، اظهار کرد: حمایت مالی، توسعه امکانات و ارتقای منابع انسانی روابط عمومی‌ها از ضرورت‌های اساسی برای موفقیت در این حوزه است.

مدیر خانه مطبوعات استان اردبیل و روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک این روز، بر اهمیت جایگاه روابط عمومی در سازمان‌ها تأکید کرد.

حبیب احمدی به چالش‌ها و مشکلات روابط عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: نگاه ابزاری به روابط عمومی، خفه شدن خلاقیت‌ها در نطفه، و عدم باور مدیران به اهمیت استراتژیک این حوزه، از جمله مهم‌ترین موانع هستند.

وی همچنین به نبود چارت تشکیلاتی و سازمانی مناسب، حجم بالای کار و تعدد وظایف، و ضرورت ارتقاء جایگاه سازمانی روابط عمومی اشاره کرد و گفت: شورای اطلاع‌رسانی دولت حداقل ۱۴۳ مورد را جزو وظایف روابط عمومی برشمرده است، اما متأسفانه شاهد کمبود نیرو‌های انسانی متخصص و مجرب، عدم تخصیص سختی کار با توجه به تخصصی بودن و زیان‌آور بودن این شغل، و نبود ردیف اعتباری مستقل هستیم.