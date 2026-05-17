معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از رفع محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای صادرات پسته ایران با استفاده از دیپلماسی کشاورزی خبر داد و گفت: بخش باغبانی با وجود سهم ۲۰ درصدی از سطح زیرکشت، بیش از نیمی از ارزآوری کشاورزی کشور را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود سه میلیون هکتار از اراضی کشور معادل ۲۰ درصد سطح زیرکشت کشاورزی به باغبانی اختصاص دارد و ۳۸ درصد اشتغال این بخش نیز در حوزه باغبانی شکل گرفته است.

وی افزود: با وجود این سهم، بیش از نیمی از درآمد ارزی بخش کشاورزی از محل صادرات محصولات باغی تأمین می‌شود و این حوزه مهم‌ترین بخش ارزآور کشاورزی کشور به شمار می‌رود.

برومندی با اشاره به وضعیت تولید میوه در کشور اظهار کرد: ایران در تولید بسیاری از میوه‌ها به خودکفایی رسیده و بخش قابل توجهی از آن‌ها در سبد صادراتی قرار دارد، اما در برخی محصولات گرمسیری مانند موز همچنان وابستگی به واردات وجود دارد.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز از کشور خارج می‌شود و به همین منظور توسعه تولید داخلی این محصول در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر چند هزار هکتار باغ موز در استان‌های جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان و هرمزگان در حال توسعه است و تولید این محصول از حدود ۲۰۰ هزار تن به ۳۶۰ هزار تن افزایش یافته است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از برنامه‌های این معاونت برای تجاری‌سازی محصولات باغی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی خبر داد و گفت: توسعه ارقام صادراتی خرما از جمله خرمای «مجول» در چند هزار هکتار از باغ‌های کشور در حال اجراست.

به گفته وی، در حالی که قیمت خرمای معمولی ایران در بازار جهانی کمتر از یک دلار به ازای هر کیلوگرم است، خرمای مجول در بازار اروپا تا ۲۲ یورو در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.

برومندی وی همچنین از رفع محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای صادرات پسته ایران خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته به دلیل موضوع آفلاتوکسین، صادرات پسته ایران به اروپا با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود، اما با پیگیری‌های دیپلماسی کشاورزی این مشکل برطرف شده و حتی مورد تقدیر قرار گرفته است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با تأکید بر اهمیت اقتصادی تولید برای کشاورزان گفت: پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی زمانی تحقق می‌یابد که تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد و در کنار هزینه‌های تولید، حاشیه سود منطقی نیز در نظر گرفته شود. وی همچنین به افزایش هزینه نهاده‌ها و مواد اولیه از جمله بسته‌بندی اشاره کرد و خواستار توجه به این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها شد.