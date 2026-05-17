با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۲ هزار فقره سند مالکیت به صاحبان املاک در آذربایجان شرقی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت مردم منطقهٔ صوفیان، هزار و ۱۰۰ فقره سند مربوط به یک شرکت صنایع تولیدی در اهر، ۳۳ فقره سند مربوط به شرکت مس ایران در ورزقان، سند مالکیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در صوفیان و اسناد مربوط به ۲۱ هزار هکتار از پهنه‌های ملی در حوزهٔ صوفیان واگذار شد.

همچنین واحد‌های ثبتی اهر، ورزقان، چاراویماق و ترکمنچای افتتاح شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به مطالبهٔ دیرینهٔ مردم صوفیان گفت: حل مشکل مالکیتی در منطقهٔ صوفیان مطالبهٔ جدی مردم بود که با دستور مستقیم رئیس قوهٔ قضائیه محقق شد.

بابایی افزود:یکی از اقدامات بارز در حوزهٔ ثبت اسناد و املاک استان، واقعی‌سازی آمار و شفاف‌سازی عملکرد‌ها بوده است.

وی با اشاره به وضع زیرساخت‌های استان گفت: در بخش طرح‌های عمرانی با توجه به فرسودگی ساختمان‌ها نگاه ویژه‌ای به این استان شده است و در حال حاضر ۸ طرح برای استان تعریف شده که به‌ زودی افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه استان در بحث رفع تداخلات ملکی با مشکلاتی مواجه است خاطرنشان کرد: آمار فعلی استان ۵۵ درصد است که از میانگین ۹۲ درصدی کشور پایین‌تر می‌باشد. سامانهٔ ماده ۱۰ نیز با نظارت معاون اول قوهٔ قضائیه مراحل نهایی پیش از رونمایی را طی می‌کند و در اجرای آن نیازمند همراهی روسای دادگستری و دادستان‌ها هستیم تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.

خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم در این مراسم صدور گستردهٔ اسناد مالکیت و تثبیت حقوق مردم را نویدبخش تحقق عدالت حدنگاری و پشتوانه‌ای محکم برای امنیت حقوقی جامعه برشمرد.