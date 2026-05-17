رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران جزئیاتی از تخلیه و آسیب به چند بیمارستان در ایام جنگ را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری صدا و سیما، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با اشاره به خدمترسانی به بیماران و مجروحان در ایام جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: مدیریت خدمات سلامت در استان تهران توسط سه دانشگاه تهران، ایران و شهید بهشتی انجام میشود و تجربه همافزایی به شکل قرارگاهی نشان داد این همراهی میتواند به شکل یک ستاد اضطرار یک بهرهوری و انسجام بیشتر ایجاد کند. در همین راستا این ستاد تشکیل و فعال شد و خدمات بهداشتی و درمانی به طور مطلوب به بیماران ارائه شد.
توکلی گفت: ارتقای امید آفرینی، انسجام ملی و تاب آوری در حوزه سلامت ۳ ماموریت مهم دانشگاه های علوم پزشکی در شرایط اضطرار مانند جنگ تحمیلی بوده است و ارتقای خدمات و حفظ و نگه داشت خدمات و زنجیره درمانی در کلان شهر تهران و شهرهای حاشیهای جز سیاستهای اصلی دانشگاههای علوم پزشکی ایران است.
وی افزود: تلاش کرده ایم زنجیره درمان و خدمات سلامت در شهرهای حاشیه ای مستقل از شهر تهران انجام شود و کاهش مراجعات به شهر تهران در ایام جنگ نشان از موفقیت این تلاش بوده است .در بزخی شهرهای حاشیه ای هم چنین خدمات درمانی مسمومیت ها راه اندازی شده است.
ناکارآمدی بیمه ها مشکل بزرگ درمان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بسیاری از بیمارستانها مطالبات ماهیانه و حتی سالیانه از بیمه دارند.در گذشته بیمهها تکمیلی در پوشش بسیاری از خدمات درمانی همراهی می کرد اما در سال های اخیر بیمههای تکمیلی هم بسیاری از خدمات درمانی را پوشش نمی دهند و یا مطالبات بیمارستان ها را با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت می کنند.
توکلی افزود: در سال ۱۴۰۵ با توجه به تورم افزایش ۴۰ درصدی تعرفه ها اتفاق افتاده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره کاهش هزینههای درمان نیز بیان کرد: از ۱۰۰ درصد هزینه درمانی که در حال حاضر در مراکز محاسبه میشود، بخشی مشمول فرانشیز پرداختی بیمار میشود و مابه التفاوت هزینهها نیز در بیمهها و صندوقهای یارانهای دولت لحاظ میشود. ارزیابی ما این است که در سال ۱۴۰۳، از کل سبد پرداختی، ۲۵ درصد را بیمار پرداخت میکرد و در سال ۱۴۰۴ در بیمارستانهای ما این میزان پرداخت از جیب به ۲۳ درصد رسیده است.
وی در خصوص میزان خسارت وارد شده به مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران گفت: به بیمارستان گاندی حدود یک و نیم همت بیمارستان مطهری ۶۰ میلیارد تومان و دانشکده پرستاری و مامایی ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
توکلی گفت: در ایام جنگ هفتگی جلسات مدیریت بحران برگزار می شد و این منجر شد که با وجود خسارت هایی که به چندین بیمارستان دانشکده پرستاری و مامایی بیمارستان رباط کریم و بیمارستان گاندی تهران ، خسارات جانی نداشتیم که این به دلیل پیش بینی های انجام شده و مدیریت بحران در ایام جنگ بود .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت :در حوزه معاونت غذا و دارو و ملزومات پزشکی با تدابیری که اندیشیده شده است کمبود بحرانی اتفاق نیفتاده و در هیچ بیمارستانی به دلیل کمبود تجهیزات خدمتی لغو نشد .
توکلی افزود: در بخش نظارتها هم بشکل مشخص انجام شد .
وی در رابطه با توسعه بخش های درمانی هم گفت بیمارستان سوانح و سوختگی باب الحو ایج و بیمارستان روانپزشکی ۳۲۰ تخت خوابی بزودی راه اندازی خواهد شد .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: دو بیمارستان روانپزشکی و فاز دوم بیمارستان سوانح سوختگی با کمک خیرین ساخته و راه اندازی می شود .