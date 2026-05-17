به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تولایی در حاشیه بازدید از بازار شهرستان جویبار، با تأکید بر اهمیت آرامش بازار و تأمین کالا‌های اساسی، گفت: نظارت مستمر بر روند توزیع کالا و کنترل قیمت‌ها از اولویت‌های اصلی مجموعه اقتصادی استان است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، در راستای حمایت از معیشت مردم عمل کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور میدانی مسئولان در سطح بازار افزود: رصد مستقیم مشکلات و مطالبات مردمی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های دقیق و مدیریت بهتر بازار دارد.

معاون اقتصادی استاندار مازندران در ادامه بر برخورد با تخلفات احتمالی و تقویت نظارت‌ها برای حفظ ثبات بازار تأکید و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حفظ آرامش بازار و پاسخگویی به مطالبات مردمی تأکید کرد.