معاون اقتصادی استاندار مازندران در جویبار گفت: رصد وضعیت و نظارتها بر بازار تشدید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تولایی در حاشیه بازدید از بازار شهرستان جویبار، با تأکید بر اهمیت آرامش بازار و تأمین کالاهای اساسی، گفت: نظارت مستمر بر روند توزیع کالا و کنترل قیمتها از اولویتهای اصلی مجموعه اقتصادی استان است و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی کامل، در راستای حمایت از معیشت مردم عمل کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور میدانی مسئولان در سطح بازار افزود: رصد مستقیم مشکلات و مطالبات مردمی، نقش مهمی در تصمیمگیریهای دقیق و مدیریت بهتر بازار دارد.
معاون اقتصادی استاندار مازندران در ادامه بر برخورد با تخلفات احتمالی و تقویت نظارتها برای حفظ ثبات بازار تأکید و بر همکاری دستگاههای اجرایی برای حفظ آرامش بازار و پاسخگویی به مطالبات مردمی تأکید کرد.