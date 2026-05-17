رئیس کل سازمان نظام پرستاری، کاهش ساعت کاری، اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری و ساماندهی ارائه خدمات پرستاران را مطالبه مشترک نمایندگان و نظام پرستاری دانست و بر ضرورت اصلاح نظام ناهماهنگ پرداخت در حوزه سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: برای نخستین بار افتخار میزبانی جلسه رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را در سازمان نظام پرستاری داشتیم البته نمایندگان مجلس در ایام جنگ نیز در این سازمان حضور پیدا کردند و جلسات نظارتی مشترکی برگزار شد.

وی برگزاری این نشست را نشان‌دهنده نگاه ویژه مجلس و کمیسیون بهداشت به حوزه پرستاری دانست و افزود: حضور اعضای کمیسیون در سازمان نظام پرستاری بیانگر این موضوع است که نمایندگان مجلس به اهمیت حرفه پرستاری و نقش این حوزه در ارائه خدمات سلامت، به‌ویژه در شرایط بحرانی، واقف هستند و همگی بر ضرورت بهبود شرایط خدمت‌رسانی در این حوزه تأکید دارند.

نجاتیان ادامه داد: در دوران جنگ فرصت پرداختن به دغدغه‌ها و مطالبات حوزه پرستاری وجود نداشت و اولویت با ارائه خدمات و مدیریت شرایط بود، اما اکنون که به سمت شرایط عادی حرکت می‌کنیم، لازم است دولت و مجلس در چند محور اصلی ورود جدی داشته باشند.

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به نظام پرداخت در حوزه سلامت، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، وجود نظام ناهماهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی است به‌گونه‌ای که میان گروه‌های مختلف و حتی روابط استخدامی متفاوت، اختلافات نابرابر و غیرقابل توجیهی در پرداخت‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود؛ کمبود پرستار و نحوه جذب نیروی انسانی از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود و مقرر شد این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآور شد: ساماندهی ارائه خدمات پرستاری و نظارت بر صلاحیت افرادی که تحت عنوان پرستار مشغول فعالیت هستند نیز از دیگر مباحث مهم این جلسه بود؛ موضوعی که به‌عنوان یک حق عمومی مورد توجه قرار گرفت و قرار شد کمیسیون بهداشت در تقویت نقش سازمان نظام پرستاری در حوزه نظارت بر خدمات کمک کند.

نجاتیان ادامه داد: اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که در حال پیگیری است، بتوانیم بخشی از مسائل این حوزه را برطرف کنیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به مطالبه کاهش ساعت کاری کارکنان حوزه سلامت، گفت: موضوع کاهش ساعت کاری کارکنان دولت یکی از دغدغه‌های جدی جامعه پرستاری است، در حالی که از ابتدای جنگ اخیر، میانگین ساعت کاری بسیاری از کارکنان دولت به حدود ۳۰ ساعت یا کمتر رسیده، کارکنان بیمارستان‌ها و پرستاران همچنان بیش از ۴۰ ساعت در هفته مشغول خدمت هستند و این نابرابری موجب گلایه شدید جامعه پرستاری شده و لازم است دولت و وزارت بهداشت تصمیمی اتخاذ کنند تا افزایش حضور و سختی کار کارکنان مراکز درمانی به نحو مناسبی جبران شود.