فرمانده قرارگاه احمد بن موسی (ع) سپاه فجر فارس گفت: «مهمونی کیلومتری غدیر» در شیراز با محوریت ۸ میدان اصلی به مدت ۱۵ روز با حضور مواکب مردمی، سراسر شهر را دربر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ مجید علی پور از جزئیات برگزاری رویداد بزرگ و مردمی «مهمونی کیلومتری غدیر» در شیراز خبر داد و این برنامه را یکی از گستردهترین رویدادهای فرهنگی–مذهبی سالهای اخیر در سطح شهر دانست.
وی با اشاره به طراحی جدید این رویداد گفت: امسال «مهمونی کیلومتری غدیر شیراز» با محوریت میادین هشتگانه و با رویکردی شبکهای در سطح شهر شیراز برنامهریزی شده است تا علاوه بر تمرکز در یک نقطه، تمامی مناطق شهری درگیر این جریان معنوی و مردمی شوند.
فرمانده قرارگاه احمد بن موسی (ع) سپاه فجر فارس در تشریح این میادین افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، میادین «الله، نصر، ولیعصر، شهدا، امام حسین (ع)، قهرمانان، معلم و غدیر شهرک گلستان» بهعنوان هشت محور اصلی این رویداد تعیین شدهاند که هر یک نقش یک کانون فعال فرهنگی، اجتماعی و مردمی را در طول برگزاری مراسم ایفا خواهند کرد.
سرهنگ علی پور ادامه داد: این برنامه از عید سعید قربان تا عید غدیر خم و به مدت ۱۵ روز با عنوان «مهمونی کیلومتری از میدان الله تا میدان غدیر» برگزار خواهد شد و در این بازه زمانی، شهر شیراز عملاً به یک مسیر بزرگ خدمترسانی، نشاط معنوی و فعالیتهای فرهنگی تبدیل میشود.
وی با تأکید بر نقشآفرینی مردم و مواکب مردمی در اجرای این رویداد تصریح کرد: محور اصلی این برنامه بر پایه مشارکت مردمی طراحی شده است و مواکب فعال در سطح شهر شیراز نقش مهمی در برگزاری برنامهها، ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی، فعالیتهای جهادی و برنامههای هنری و مذهبی خواهند داشت.
فرمانده قرارگاه احمد بن موسی (ع) سپاه فجر فارس با بیان اینکه هماهنگی دقیق میان نهادهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: مسئولان هر یک از میادین هشتگانه موظف هستند برنامههای پیشنهادی، ظرفیتها و نیازمندیهای خود را به نواحی بسیج شیراز اعلام کنند تا پس از جمعبندی در ستاد غدیر، پشتیبانی و حمایتهای لازم بهصورت منسجم انجام شود.
وی افزود: همچنین مواکب مستقر در طول مسیرهای تعیینشده نیز باید درخواستها و برنامههای خود را از طریق نواحی بسیج شیراز ارائه دهند تا فرآیند پشتیبانی، توزیع امکانات و هماهنگی اجرایی با دقت و انسجام بیشتری انجام گیرد.
سرهنگ علی پور با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این رویداد اظهار داشت: «مهمونی کیلومتری غدیر» صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه یک حرکت جریانساز فرهنگی است که با هدف ترویج معارف غدیر، تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و احیای سنتهای مردمی در بستر شهر طراحی شده است.