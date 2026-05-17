رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور از ارائه دروس عملی دانشگاه ملی مهارت بصورت فشرده در پایان نیم سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، غلامرضا زمانی در سفر به شهرکرد در خصوص آموزش عملی و مجازی گفت: ۷۰ درصد آموزشهای دانشگاه عملی است که برای رفع این محدودیت، دانشجویان در ۲ هفته پایانی این نیمسال برای انجام درسهای عملی دعوت میشوند و در صورت نیاز ترم تحصیلی به سمت تابستان منتقل میشود.
وی افزود: آموزش نظری ۳۰ درصد نیز با کیفیت نسبی از طریق آموزش مجازی ارائه میشود.
رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور با اشاره به اینکه حدود ۶۴ درصد دانشآموختگان دانشگاه در سال اول پس از فراغت از تحصیل، وارد بازار کار میشوند، افزود: با ادغام آموزشکدهها، تعداد دانشکدههای ملی مهارت از ۱۸۳ به ۱۷۰ کاهش یافته است تا در هر شهر همه دانشجویان از امکانات برابر آموزشی، استادان و تجهیزات بهرهمند شوند.
به گفته زمانی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز کارگاهها در نظر گرفته شده است که بر اساس مدلهای توزیع بودجه، بین ۱۷۰ آموزشکده دانشگاهی تخصیص مییابد.
وی افزود: ۱۹۹ هزار دانشجوی در دانشگاه ملی مهارت مشغول به تحصیلند.