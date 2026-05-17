به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی میرجلیلی با اشاره به اینکه بخشی از تولید نیروگاهی صنایع به صورت خودتامین (تهاتر صنایع) و بخش دیگر این نیروگاه‌ها به صورت عرضه در تابلو سبز بورس انرژی است، اظهار داشت: صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند تا در سال ۱۴۰۲ معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم یعنی سال ۱۴۰۶ حداقل به ۵ درصد برسد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۷ تعرفه ۱۵ درصد برق مصرفی صنایع با مصرف بالای یک مگاوات و ۱۵ درصد برق مصرفی مشترکین تجاری به نرخ ۷۵ درصد قیمت گاز صادارتی در قبوض برق محاسبه می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: این قبیل صنایع می‌توانند از تابلو سبز بورس انرژی برق خریده یا نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند.