مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: ۱۴ واحد صنعتی استان نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵ مگاوات ساخت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی میرجلیلی با اشاره به اینکه بخشی از تولید نیروگاهی صنایع به صورت خودتامین (تهاتر صنایع) و بخش دیگر این نیروگاهها به صورت عرضه در تابلو سبز بورس انرژی است، اظهار داشت: صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند تا در سال ۱۴۰۲ معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم یعنی سال ۱۴۰۶ حداقل به ۵ درصد برسد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۷ تعرفه ۱۵ درصد برق مصرفی صنایع با مصرف بالای یک مگاوات و ۱۵ درصد برق مصرفی مشترکین تجاری به نرخ ۷۵ درصد قیمت گاز صادارتی در قبوض برق محاسبه میشود.
این مسئول خاطرنشان کرد: این قبیل صنایع میتوانند از تابلو سبز بورس انرژی برق خریده یا نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند.