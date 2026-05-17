به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیراندازان مازندرانی اهداف ثابت پس از چند ماه دوری از مسابقات، بار دیگر دست به تفنگ شدند و با گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، در سرزمینِ قو‌های فریادکش به رقابت پرداختند.

اولین مسابقات آزاد استانی تفنگ و تپانچه بادی در سالجاری با گرامیداشت شهدای جنگ رمضان در آکادمی تازه تاسیس تیراندازی "نگار" فریدونکنار برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

۲۴ تیرانداز مرد و ۲۹ تیرانداز بانو در این رقابت شرکت داشتند که در پایان در بخش آقایان، در تپانچه بادی رده بزرگسالان B؛ کیوان پژهان از ساری و عیسی نصیری از فریدونکنار به‌ترتیب اول و دوم شدند و در تپانچه بادی رده بزرگسالان A؛ عبدالرضا قریشی از ساری، محمدرضا شهابی از ساری و پوریا عنایتی از محمودآباد به‌ترتیب روی سکو‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین در تفنگ بادی رده جوانان B؛ امیرعلی تقی‌زاده از فریدونکنار و جهان موسوی از ساری به‌ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند و در تفنگ بادی رده جوانان A؛ مهبد هادیان از ساری، کارن سلیمانی از ساری و امیرعلی علی‌نژاد از بابل به ترتیب سکو‌های اول تا سوم را از آنِ خود کردند.

در تپانچه بادی رده نوجوانان نیز امیرپاشا تورتیز از فریدونکنار، محمد پارسا شیخی از ساری و محمدجواد رستمیان از ساری به‌ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در تفنگ بادی رده نونهالان نیز فریار محمدی و محمد فلاح هر دو از ساری به‌ترتیب اول و دوم شدند و امیرعلی شمسی از ساری و نویان میرزاباباپور از بابل

مشترکاً رتبه سوم را بدست آوردند.

همچنین در بخش بانوان و در تپانچه بادی رده جوانان و بزرگسالان B؛ سیده طاهره کریمیان از ساری و زهرا لطفی از محمودآباد به‌ترتیب روی سکو‌های اول و دوم قرار گرفتند و فاطمه‌زهرا محمدپور از فریدونکنار و صبا بابایی از ساری مشترکاً سوم شدند.

در تپانچه بادی رده نوجوانان و جوانان A نیز آتنا اربابی از ساری، فاطمه‌زهرا متقی از آمل و فاطمه شعبانی از ساری به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

ضمناً در تپانچه بادی رده بزرگسالان A؛ سمیه فتاحی از ساری، نفیسه درزی از آمل و شیما عمران از فریدونکنار به‌ترتیب سکو‌های اول تا سوم را از آنِ خود کردند.

در تفنگ بادی رده نوجوانان و جوانان B؛ هستی قنبرنیا از فریدونکنار و فاطمه تقی‌زاده از فریدونکنار به‌ترتیب اول و دوم شدند و در تفنگ بادی رده نوجوانان A نیز؛ فرانه فلاحی، ستایش کلانتری و پرنیا پهلوان هر سه از ساری به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در تفنگ بادی رده جوانان و بزرگسالان A؛ آیدا داودی، دریا باقریان و سارا قربانی هر سه از ساری به‌ترتیب در جایگاه نخست تا سوم قرار گرفتند.

در تفنگ بادی رده نونونهالان استعداد‌های درخشان نیز آسنا جعفری از ساری، در تفنگ بادی رده نوجوانان استعداد‌های درخشان پانیا افتخاری از ساری و در تفنگ بادی رده جوانان استعداد‌های درخشان ریحانه موسویان از بابل رتبه‌های اول را بدست آوردند.

همچنین در مجموع تپانچه بادی آقایان و بانوان؛ امیرپاشا تورتیز از فریدونکنار، عبدالرضا قریشی از ساری و سمیه فتاحی از ساری به‌ترتیب عناوین اول تا سوم را از آنِ خود کردند و در مجموع تفنگ بادی آقایان و بانوان؛ فرانه فلاحی، ستایش کلانتری و مهبد هادیان هر سه از ساری به‌ترتیب عناوین اول تا سوم را بدست آوردند.

در پایان مسابقات با حضور علی‌مصطفی رجبی مشاورِ رئیس هیات تیراندازی مازندران، حسین ساتکین رئیس هیات قائم‌شهر، ناظره رضایی و بهنام حسین‌پور رئیس و نایب‌رئیس هیات آمل، موسی عزتی پیشکسوت تیراندازی فریدونکنار، شهروز صالحیان دبیر هیات بابل و زهرا لطفی نایب‌رئیس هیات محمودآباد از نفرات برتر با اهدای حکم و لوح تقدیر قدردانی شد.