به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نخستین نقشه زمین مرجع شده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی رونمایی شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آئین رونمایی از این نقشه گفت: امروز شاهد اقدامی بزرگ در زمینه تحولات ثبتی در کشور هستیم. آذربایجان شرقی به عنوان نخستین استان کشور موفق به تهیه این نقشه شده و از این پس مختصات دقیق تمام پلاک‌های ثبتی کشور قابل رصد و مشاهده است.

وی این اقدام را گامی مؤثر در اجرای قانون جامع حدنگار و نیز تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و افزود: با در اختیار داشتن این نقشه، روند صدور اسناد، رفع تداخلات و سایر فرآیند‌های ثبتی با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد شد و مردم سهولت و سرعت بیشتری در دریافت اسناد خود تجربه خواهند کرد.

بر اساس اطلاعات زمین مرجع شده استان آذربایجان شرقی دارای ۳٬۴۷۹ پلاک اصلی در مساحتی بالغ بر ۴٬۸۲۰٬۴۹۹ هکتار است.

زمین مرجع‌کردن نقشه‌های ثبتی به فرآیندی گفته می‌شود که مختصات دقیق جغرافیایی (مانند طول و عرض جغرافیایی) برروی اطلاعات نقشه اضافه می‌شود. این فناوری امکان موقعیت‌یابی دقیق، تطبیق مرز‌های ثبتی با زمین‌های واقعی، و جلوگیری از تداخل و همپوشانی پلاک‌ها را فراهم می‌کند. با اجرای این فرایند، مبنای شناسایی املاک به جای توصیفات سنتی، به داده‌های مکانی دقیق تبدیل شده و گام مهمی در شفافیت و امنیت اسناد مالکیت برداشته می‌شود.