به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گفتگوی تلفنی دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با «زمبری بن عبدالقادر» وزیر آموزش عالی مالزی، با محوریت توسعه همکاری‌های دانشگاهی، گسترش تعاملات علمی و ضرورت حفاظت از مراکز علمی در شرایط جنگی برگزار شد.

دکتر سیمایی با اشاره به دیدار‌های پیشین خود با وزیر آموزش عالی مالزی، بر روابط دوستانه و صمیمانه میان دو کشور تأکید کرد و از ادامه رایزنی‌های دوجانبه ابراز خرسندی کرد. وزیر آموزش عالی مالزی نیز با اشاره به سفر پیشین خود به تهران از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و خاطرات خوب آن سفر قدردانی کرد.

سیمایی با تأکید بر ضرورت توسعه مناسبات علمی و دانشگاهی میان جمهوری اسلامی ایران و مالزی، سطح کنونی همکاری‌های آموزش عالی میان دو کشور را متناسب با ظرفیت‌ها و اشتراکات موجود ندانست و بر لزوم گسترش تعاملات دانشگاهی، پژوهشی و فناورانه تأکید کرد.

وزیر آموزش عالی مالزی نیز با استقبال از توسعه همکاری‌های دوجانبه، گفت: که در مالزی نیز اراده جدی برای تقویت روابط علمی با جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه آموزش عالی، وجود دارد و رایزنی‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعددی در این زمینه در حال انجام است

دکتر سیمایی پیشنهاد داد همکاری‌های دوجانبه در قالب اجرای طرح های مشترک پژوهشی و حمایت از گرنت‌های تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور توسعه یابد.

وزیر آموزش عالی مالزی گفت: دانشگاه‌ها باید فارغ از جنگ و سیاست محافظت شوند.

وزیر آموزش عالی مالزی نیز با اشاره به بازتاب دستاورد‌های علمی ایران در دانشگاه‌های مالزی گفت: «پس از ملاقات سال گذشته، وقتی به مالزی برگشتم، در چند دانشگاه درباره وضعیت علم و فناوری ایران صحبت کردم تا در جریان پیشرفت‌های ایران قرار بگیرند.

دکتر سیمایی با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه مراکز علمی ایران در جریان تجاوز اخیر، اظهار داشت: «در تجاوز به ایران مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند.» وزیر آموزش عالی مالزی نیز ضمن تأیید این موضوع گفت: «در جریان این مسئله هستیم و برخی دانشگاه‌ها در ایران بمباران شدند.

وزیر آموزش عالی مالزی ضمن محکومیت حملات صورت گرفته علیه مراکز علمی ایران تصریح کرد: «باید از مؤسسات علمی پاسداشت و حفاظت کنیم؛ فارغ از هر جنگ و اختلاف سیاسی، مراکز علمی باید مصون بمانند و در کنوانسیون ژنو نیز بر حفاظت از این مراکز تأکید شده است.

در پایان این گفت‌و‌گو، وزیر آموزش عالی مالزی درباره آخرین وضع ایران پس از جنگ پرسید و دکتر سیمایی در پاسخ تأکید کرد: «ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و اکنون از خود دفاع می‌کند.