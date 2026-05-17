نانواییهای شهرستان کبودراهنگ از نظر کیفیت، ساعت پخت و بهداشت زیر نظر بازرسان اداره صمت، بهداشت و اتحادیه نانواییها قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مسئول آرد و نان فرمانداری کبودراهنگ گفت: پروانه ۳ نانوایی در شهرستان کبودراهنگ به علت تخلفات باطل شده است.
میلاد قاسمی افزود: در یک ماه اخیر بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی از نانواییهای این شهرستان انجام شده که برای ۷۰ نانوایی متخلف، پرونده تعزیراتی تشکیل و پروانه ۳ نانوایی متخلف باطل شده است.
از ۱۸۰ نانوایی در شهرستان کبودراهنگ، ۸۰ نانوایی به سوخت دوم و موتور برق مجهز شده است.
مردم میتوانند هر گونه انتقاد و شکایات در خصوص پخت نان را با سامانه ۱۲۴ بصورت شبانه روزی در میان بگذارند.