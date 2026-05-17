مرکز ارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی به‌مناسبت روز روابط عمومی تاکید کرد: روابط عمومی‌ها نه‌تنها به عنوان پل ارتباطی میان سازمان و مخاطبان، بلکه به مثابه دیده‌بانان هوشمند در میدان «جنگ نرم» شناخته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام به شرح زیر است:

۲۷ اردیبهشت ماه، «روز ارتباطات و روابط عمومی»، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه کسانی است که با تکیه بر هنرِ گفت‌و‌گو، شفاف‌سازی و مدیریت انعکاس و انتشار اخبار و اطلاع رسانی، نقشی بنیادین در پیشبرد اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

بی‌تردید، روابط عمومی‌ها نه‌تنها به عنوان پل ارتباطی میان سازمان و مخاطبان، بلکه به مثابه دیده‌بانان هوشمند در میدان «جنگ نرم» شناخته می‌شوند. در جهان امروز که قدرتِ روایت، تعیین‌کننده میدان‌های نبرد است، فعالان این عرصه در صف مقدم مقابله با هجمه‌های دشمنان برای قلب حقایق قرار دارند.

تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی گواهی می‌دهد که نقش بی بدیل رسانه‌ها و جریان‌های اطلاع‌رسانی، در کنار ایثار رزمندگان، موتور محرکِ پیروزی در مقاطع حساس انقلاب اسلامی بوده است و امروز نیز در «جنگ تحمیلی سوم» و جنگِ ترکیبی و شناختی دشمنان آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران، مسئولیت سنگین‌تری بر عهده فرماندهان و مجاهدان عرصه جنگ نرم و شناختی می‌باشد.

تبیین دستاوردها، حفظ انسجام ملی و شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن، تکلیفی است که تنها با هوشمندی، تعهد، صداقت و بصیرتِ جامعه روابط عمومی و اصحاب رسانه‌ای کشور به سرانجام خواهد رسید.

مرکز ارتباطات ستادکل نیرو‌های مسلح روز ارتباطات و روابط عمومی را به رزمندگان عرصه جهاد تبیین در کشور تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون آحاد برادران و خواهران گرامی در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) را از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

مرکز ارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح