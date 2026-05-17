رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی آموزش و پرورش از ارتقای رتبه ۸۷ درصد از فرهنگیان مشمول رتبه بندی خبر داد.
علی باقرزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پرونده ۲۸۶ هزار نفر از متقاضیان ارتقای رتبه در هیئتهای ممیزی بررسی و برای ۸۷ درصد از آنان حکم صادر شده است.
افزایش مزایا از روزی که درخواست خود را برای ارتقای رتبه ثبت کردهاند محاسبه و پرداخت میشود.
افرادی که حائز شرایط ارتقا رتبه شناخته نشدهاند میتوانند پس از ۶ ماه مجدد مدارک و مستندات خود را برای ارزیابی ارائه کنند