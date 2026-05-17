به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیره باقری؛ نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان، برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران را در شرایط آتش ‎بس ناپایدار را نشان‌دهنده این واقعیت دانست که انسان در زمان‌های اضطرار و ناامنی بیش از همیشه به هنر، ادبیات و فرهنگ پناه می‌برد.

این نویسنده با بیان اینکه کتاب می‌تواند برای لحظاتی انسان را از واقعیت‌های تلخ و فرساینده فاصله دهد و فضایی برای آرامش، اندیشیدن و امید فراهم کند، گفت: ادبیات در این موقعیت‌ها نه تنها وسیله‌ای برای سرگرمی که نوعی پناهگاه روانی و فرصتی برای بازسازی روحیه فردی و جمعی جامعه است.

باقری به ویژگی‌های نمایشگاه مجازی کتاب ایده‌آل اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه باید ویترینی جذاب، منظم و کاربرپسند داشته باشد تا مخاطب بتواند به‌راحتی میان کتاب‌ها جست‌و‌جو کند و با آثار مختلف آشنا شود. اگر معرفی کوتاه کتاب‌ها، پیشنهاد‌های موضوعی و امکان مشاهده نظر دیگر خوانندگان هم وجود داشته باشد، تجربه خرید برای مخاطب بسیار دلپذیرتر خواهد شد.

نویسنده کتاب «جنگل پشت پنجره» درباره جذاب‌تر کردن تجربه نمایشگاه مجازی کتاب برای کودکان و نوجوانان نیز اشاره کرد: اگر این تجربه از طریق مدارس سازماندهی شود، تأثیر بیشتری خواهد داشت. مثلاً مدرسه می‌تواند اعلام کند که امروز «اردوی مجازی نمایشگاه کتاب» داریم. در این صورت دانش‌آموزان یک کلاس می‌توانند به‌صورت گروهی و همزمان، تحت هدایت معلم یا مدیر مدرسه از غرفه‌های مجازی نمایشگاه بازدید و درباره کتاب‌ها صحبت و حتی کتاب‌های مورد علاقه‌شان را به هم معرفی کنند. این کار باعث می‌شود حس جمعی و هیجان کشف کتاب‌ها بیشتر شود و فضای مجازی تا حدی حال‌وهوای نمایشگاه حضوری را بازسازی کند.

باقری پیشنهادی در زمینه مطالعه نیز برای مخاطبان مطرح کرد: در چنین شرایطی آثاری که درون‌مایه طنز دارند می‌توانند کمی از تلخی و فشار روز‌های سخت بکاهند. طنز، اگر درست و هوشمندانه نوشته شده باشد، هم لبخند می‌آورد و هم به انسان کمک می‌کند با فاصله‌ای سالم‌تر به مسائل نگاه کند. در کنار آن، آثاری که قبلاً بار‌ها تجدید چاپ شده‌اند، از سوی ناشران معتبرمنتشر شده‌اند، یا از نویسندگان شناخته‌شده و برگزیده جوایز ادبی هستند، معمولاً انتخاب‌های مطمئن‌تری برای مخاطبان محسوب می‌شوند.

نیره باقری در پایان گفت: بسیاری از والدین در شرایط پس از بحران دچار خستگی و فرسودگی روحی می‌شوند. با این حال شاید بتوان به آنها یادآوری کرد که کودکان مقصر هیچ‌کدام از این شرایط نیستند و مانند همه انسان‌ها حق دارند از شادی‌ها و تجربه‌های ساده زندگی بهره‌مند شوند. دوران کودکی بسیار کوتاه است و تکرار نمی‌شود. کتاب می‌تواند برای بچه‌ها هم سرگرمی باشد، هم یادگیری و هم پناهی کوچک برای خیال‌پردازی و امید. شاید خرید یک کتاب کوچک در چنین روز‌هایی بتواند لحظه‌ای شادی و آرامش به دنیای کودک هدیه بدهد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.