امیرقلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسجد مقدس جمکران حضور یافت و با تولیت این آستان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار پرچم آستان مقدس مسجد جمکران به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اهدا شد.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای بلژیک، نیوزلند و مصر در گروه G همگروه شد و باید مسابقاتش را در شهرهای لسآنجلس و سیاتل آمریکا برگزار کند.
تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در جام جهانی بامداد ۲۶ خردادماه به مصاف تیم ملی نیوزلند خواهد رفت.