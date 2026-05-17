امیرقلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسجد مقدس جمکران حضور یافت و با تولیت این آستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار پرچم آستان مقدس مسجد جمکران به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اهدا شد.

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، نیوزلند و مصر در گروه G هم‌گروه شد و باید مسابقاتش را در شهر‌های لس‌آنجلس و سیاتل آمریکا برگزار کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در جام جهانی بامداد ۲۶ خردادماه به مصاف تیم ملی نیوزلند خواهد رفت.