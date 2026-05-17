رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، گفت: روابط عمومی در عصر جدید، صرفاً محل انتشار خبر و نصب پوستر و فضاسازی محیطی نیست، بلکه قلب تپنده نظام تعلیم و تربیت در عرصه روایتگری، امیدآفرینی و ارتباط مؤثر با افکار عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین صادقی؛ رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در نشست صمیمی با حضور وزیر آموزش‌وپرورش و همکاران حوزه روابط عمومی همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و تبریک روز جهانی ارتباطات، از تلاش شبانه‌روزی فعالان حوزه اطلاع‌رسانی در سراسر کشور قدردانی و تشکر کرد و گفت: همکاران روابط عمومی سراسر استان‌ها در ایام سخت و پرکار جنگ تحمیلی، نشان دادند این حرفه را نه صرفاً به عنوان شغل، بلکه از روی تعهد، عشق و احساس مسئولیت انتخاب کرده‌اند.

صادقی، ایجاد قرارگاه‌های اطلاع‌رسانی در ۳۲ استان کشور، توسعه ارتباط دوسویه با مخاطبان، پاسخگویی گسترده به درخواست‌های سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ترویج گفتمان عدالت آموزشی، ترویج الگوی انتشار اخبار خوب و امیدبخش، تولیدات چندرسانه‌ای مستمر، طراحی داشبورد مدیریتی سفر‌های استانی وزیر و برگزاری چندین پویش مهم متناسب با اقتضائات کشور را از مهم‌ترین اقدامات این مرکز برشمرد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به فضای مجازی و فناوری‌های نوین، افزود: امروز گستره رسانه و تحولات فناورانه ایجاب می‌کند تا ساختار روابط عمومی‌ها متناسب با اقتضائات و نیاز‌های جدید، بازتعریف شود و موضوعاتی مانند هوش مصنوعی و فضای مجازی، به‌صورت تخصصی در ساختار این حوزه گنجانده شده و مورد توجه قرار گیرد.