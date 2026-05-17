به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در نشست مسئولان شورا‌های هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با بیان این‌که این شورا از آغاز کار منشاء خیر و برکت در کشور بوده، گفت: یک انقلاب دشمنان بسیاری دارد، به‌ویژه اگر جوهرۀ آن اسلامی و استکبارستیزانه باشد، دشمنان بسیاری در برابر آن قرار می‌گیرند.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ادامه داد: در برابر آن نیز جوهرۀ دفع تهاجمات سخت و نرم علیه انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه با هدایت رهبری است. یعنی اگر مردم در صحنه نباشند و در مسیر رهبری قرار نگیرند تهاجمات خارجی اثر ویرانگر خود را خواهد گذاشت که این حضور و هماهنگی را شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال‌های انقلاب به‌خوبی انجام داده است.

او اضافه کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی انقلابی در راستای حفظ و ارتقاء سطح آرمان‌ها و ارزش‌ها در متن جامعه است که کار بسیار بزرگی به‌شمار می‌آید و تا کنون فعالیت‌های حساس، به‌موقع، انقلابی، ولایی، مردمی و دشمن‌ستیزی انجام داده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری بیان کرد: در تاریخ ایران و اسلام مانند رهبر شهید انقلاب پیدا نمی‌شود؛ این شهید، فقیهی بی‌نظیر در همۀ عرصه‌ها بودند که ۱۰۰ سال جلوتر از زمان خود می‌اندیشید و برنامه‌ریزی می‌کرد؛ به‌عنوان مثال برای دوراندیشی ایشان، موضوع موشکی که موجب اقتدار و حفظ ایران شد، سال ۱۳۸۲ با فرمان ایشان اوج گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: دشمن بر سه موضوع رهبری، توان نظامی و مردم توجه ویژه دارد که حضور مردم در صحنه از عوامل تولید قدرت و کامل‌کننده اضلاع دیگر قدرت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به حضور حماسی و تأثیرگذار مردم در خیابان‌ها تأکید کرد: مردم می‌گویند تا پیروزی نهایی در خیابان‌ها می‌مانند و سرما و گرما نمی‌شناسند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند که مسئولان برای میدان تدابیری در شکل و محتوا داشته باشند که در بوشهر کار‌های کارشناسی و اندیشه‌ای آن انجام شده و باید در همه شهرستان‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورز تشکیل و فعال شوند تا کار‌ها به خوبی و زیبایی انجام شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: حضور در خیابان باید هدفمند، ولایی، دارای جاذبه و عمق و متناسب با هر منطقه باشد.

او تأکید کرد که خون رهبر شهید جامعه را متحول کرده و افراد بسیاری که تا پیش از این زاویه داشته‌اند به جمع پیوسته‌اند که نباید حضور سلایق و تیپ‌های گوناگون را برش زد و جدا کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر هم در این نشست گفت: کار‌های همکاران ما بسترسازی برای حضور حماسی و بی‌نظیر مردم در اجتماعات است و آنان هستند که کشورداری می‌کنند و دشمن را شکست داده‌اند.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی افزود: برگزاری برنامه‌های گوناگون و رنگارنگ در اجتماعات شبانه با هدایت‌های رهبری و بزرگان و با پیشنهاد و هنرمندی گروه‌های مردمی انجام می‌شود که این یعنی مردم در کشور همه‌کاره هستند.