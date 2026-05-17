در آیین امضای قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵، نمایندگان بازنشستگان بر پرداخت سریع خسارات، هوشمندسازی خدمات و حفظ کرامت درمانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در آیین انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان این صندوق برای سال ۱۴۰۵ با حضور مدیران صندوق بازنشستگی، تعدادی از نمایندگان کانون‌های بازنشستگی و مدیران بیمه دی برگزار شد، با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت خدمات درمانی به بازنشستگان، از انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی با شرکت بیمه دی خبر داد.

وی هدف اصلی این همکاری را کاهش دغدغه‌های درمانی و مدیریت هزینه‌های سبد خانوار بازنشستگان عنوان کرد تا از این طریق، بخشی از فشار‌های تورمی بر این قشر فرهیخته جبران شود.

در ابتدای این نشست، نمایندگان کانون‌های بازنشستگی به بیان دغدغه‌ها و انتظارات خود پرداختند. حاضران در جلسه با تأکید بر لزوم حفظ کرامت و تکریم بازنشستگان در مراکز درمانی، خواستار تحول در ساختار قرارداد جدید شدند.

ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی قوی و یکپارچه، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات برای کاهش مراجعات حضوری، و از همه مهم‌تر، «پرداخت به‌موقع و سریع خسارات درمان» از اصلی‌ترین درخواست‌های نمایندگان بازنشستگان در این مراسم بود.

مسیر سخت «ماراتن بیمه» برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان

علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در مراسم امضای قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه دی، با گرامیداشت هفته سلامت و یاد شهدای دفاع مقدس، بیمه درمانی را یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی دانست.

وی فرآیند انتخاب بیمه‌گر جدید را به یک «ماراتن» تشبیه کرد و گفت: «مسیر سختی را پشت سر گذاشتیم. هدف ما عملیاتی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که به‌رغم پیگیری‌های فراوان در دولت، هنوز در مرحله بررسی است؛ لذا برای جلوگیری از وقفه در خدمات‌رسانی، با برنامه‌ریزی دقیق وارد فاز اجرایی با شرکت جدید شدیم.»

ازوجی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد نسبت به گذشته، افزود: «ملاک اصلی قضاوت درباره عملکرد ما، میزان رضایتمندی بازنشستگان در سال آینده است. وظیفه ذاتی ما ارائه خدمت است و اگر بازنشستگان از کیفیت خدمات بیمه دی رضایت داشته باشند، می‌توانیم بگوییم در انجام مأموریت خود موفق بوده‌ایم.»

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیانی عاطفی، بازنشستگان را به «نگین زیر سنگ» تشبیه کرد و افزود: این عزیزان سرمایه بین‌نسلی کشور هستند و برای من بسیار ارزشمندند. نگاه ما به این گروه ذینفع باید تغییر کند؛ بازنشسته در تمام دنیا باید فراغت بهینه و هدفمند داشته باشد، اما متأسفانه ایجاد دغدغه‌های مستقیم و غیرمستقیم در حوزه بیمه و حقوق، این مسیر استراحت را با چالش مواجه کرده است که باید اصلاح شود.

وی همچنین به تقویت بخش نظارتی و پاسخگویی اشاره کرد و افزود: «مرکز تماس ۲۵۰۰ و هماهنگی میان کانون‌های بازنشستگی و شرکت بیمه، ابهامات احتمالی در شروع قرارداد را برطرف خواهد کرد. پاسخ‌ها به صورت مکتوب و شفاف در کانال‌های اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود تا گله‌مندی‌های سنوات گذشته تکرار نشود.»

پوشش ۸۵ درصدی مراکز درمانی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ابراز خرسندی از قرارداد شرکت بیمه دی با بیش از ۸۵ درصد مراکز درمانی کشور، گفت: «این پوشش گسترده، نگرانی ما را بابت دسترسی بازنشستگان به خدمات باکیفیت کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه پرداخت‌های حقوقی ممکن است کاملاً با نرخ تورم همخوان نباشد، مدیریت هزینه‌های درمان می‌تواند به حفظ قدرت خرید بازنشستگان کمک شایانی کند.»

بیمه تکمیلی نه یک خدمت رفاهی، بلکه دغدغه معیشتی بازنشستگان است

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در آیین انعقاد قرارداد با شرکت بیمه دی، ضمن خیرمقدم به مدیران این شرکت و نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، گفت: «اعتقاد راسخ ما در این دوره این است که بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان، صرفاً یک خدمت رفاهی ساده نیست، بلکه یک دغدغه جدی معیشتی است. به همین دلیل، نوع نگاه و حساسیت ما به این حوزه با سایر خدمات رفاهی کاملاً متفاوت است.»

وی گفت: «بیمه دی پیش از این کارنامه ارزشمندی در خدمت‌رسانی به خانواده معزز شهدا و جانبازان داشته است. اضافه شدن جامعه بزرگ بازنشستگان کشوری به این حلقه ذینفعان، فرصتی است تا از آن تجارب ارزشمند برای ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان استفاده شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های مالی اشاره کرد و افزود: «بستر لازم برای نظم‌بخشی به پرداخت‌ها فراهم شده است. در حال حاضر کسورات بازنشستگان در کمتر از یک هفته به حساب‌ها واریز می‌شود و ما تمام همت خود را به کار خواهیم بست تا سهم صندوق نیز در اسرع وقت تأمین و به بیمه‌گر پرداخت شود تا تعهدات درمانی بدون چالش اجرایی گردند.»

میزبانی بیمه دی از ۲.۴ میلیون بازنشسته در ۱۳ هزار مرکز درمانی

هادی عبداللهی مدیرعامل بیمه دی نیز در این آیین، با تشبیه بازنشستگان به «گنجینه‌های گرانبهای نظام»، از آمادگی کامل این شرکت برای ارائه خدمات درمانی با بالاترین استاندارد‌های کیفی خبر داد.

وی با اشاره به سهم ۲۴ درصدی بیمه دی از بازار درمان کشور و دارا بودن گسترده‌ترین شبکه طرف قرارداد، تأکید کرد که هدف این شرکت، ایجاد «تجربه خوشایند مشتری» و کاهش رنج بیماری از طریق خدمات هوشمند و پاسخگویی شبانه‌روزی است.

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به اراده صندوق بازنشستگی برای انتخاب «اولین شرکت درمان کشور»، گفت: «بیمه دی با سهم ۲۴ درصدی از بازار درمان و دارا بودن ۱۳ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد، گسترده‌ترین شبکه خدمات درمانی را در اختیار دارد. طبق گزارش نهاد ناظر (بیمه مرکزی)، شرکت ما با کمترین میزان شکایت به نسبت پورتفو، رتبه نخست رضایتمندی مشتریان را کسب کرده است که این نشان‌دهنده اشتهای بالای ما برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است.»

عبداللهی از فعالیت مرکز تماس اختصاصی با شماره ۱۶۷۱ خبر داد و افزود: «تیمی از ۵۴ کارشناس تحصیل‌کرده به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی هستند. خدمات ما از نوبت‌دهی آنلاین تا ویزیت دیجیتال را شامل می‌شود. علاوه بر این، سیستم نظرسنجی اتوماتیک ما پس از دریافت هر خدمت، کیفیت رفتار همکاران و سرعت پرداخت‌ها را پایش می‌کند تا تجربه خوشایندی برای بازنشسته رقم بخورد.»

وی گفت: «در جابجایی لیست‌ها و آشنایی با پلتفرم‌های جدید، به همراهی کانون‌ها نیاز داریم تا انتقال خدمات بدون هیچ خلل و دغدغه‌ای انجام شود و بازنشستگان عزیز از همان روز اول، طعم شیرین خدمات باکیفیت را بچشند.»