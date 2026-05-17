برنامه «سلام تهران» دوشنبه ۲۸ اردیبهشت با حضور کارشناسان حوزه روانشناسی و فرهنگ و اجرای آیینهای ورزش پهلوانی، موضوعاتی متنوع از خودشناسی تا حال و هوای نمایشگاه کتاب تهران را برای مخاطبان شبکه تهران به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «سلام تهران» این روز با اجرای بهروز تشکر و صدیقه مرادی روی آنتن میرود و در بخش ابتدایی، نوجوانان باستانیکار با اجرای آیین ورزش پهلوانی، فضای استودیو را با شور و نشاط این سنت ایرانی همراه میکنند.
در بخش تخصصی برنامه، احد عبدی کارشناس روانشناسی با حضور در استودیو به بررسی مفهوم طرحوارهها و ذهنیتها میپردازد و درباره تأثیر الگوهای ذهنی شکلگرفته از دوران کودکی بر رفتارهای بزرگسالی و راهکارهای مدیریت و اصلاح این ذهنیتها توضیح میدهد.
همچنین همزمان با برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، دکتر ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب در این برنامه حضور یافته و ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه، به نقش این رویداد فرهنگی در ارتقای سرانه مطالعه و خدمات ارائه شده به علاقهمندان کتاب اشاره میکند.
برنامه «سلام تهران» هر روز صبح با بخشهای متنوع اجتماعی، فرهنگی و ورزشی از شبکه تهران سیما پخش میشود.