وزیر نفت در پیامی حادثه واژگونی اتوبوس در محورعسلویه -کنگان که منجر به جان باختن و مصدومیت شماری از کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی شد تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما متن پیام محسن پاکنژاد به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حادثه تلخ و تاسفبار واژگونی اتوبوس در محور عسلویه به کنگان که منجر به جان باختن و مصدومیت شماری از همکاران عزیزمان شد، موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب و دیگر ارکان صنعت نفت شد.
لازم است مدیران و مسئولان ذیربط ضمن رسیدگی به وضعیت خانوادههای داغدار، هرچه سریعتر نسبت به بررسی علل بروز حادثه اقدام و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به عمل آورند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانوادههای داغدار و همکاران سخت کوش ایشان در مجتمع گاز پارس جنوبی، این سانحه اندوهبار را تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت دارم.