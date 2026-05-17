نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز مجلس گفت: در طول تاریخ سراغ نداریم مردمی که حدود ۷۸ روز هم روزها مشغول کار باشند و هم شبها در خیابانها حضور پیدا کنند و شعارهایشان هم شعار رهبری و مبنای انقلاب، نظام و ایران ما است؛ به همین دلیل از نظر ما بالاترین کاری که باید انجام بپذیرد، رضایت عمومی این مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس در نشست مجازی امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بیانات رهبر شهیدمان که فرمودند خداوند مردم را در فرصتهایی که مشکل بهوجود میآید، مبعوث میکند؛ گفت: امروز ملت بزرگ ایران مبعوث شدند و رمز حضور مردم در خیابانها بعثت آنهاست. از طرفی بالاترین مؤلفه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران همین حضور مردم در خیابانها است؛ به همین دلیل این مردم از جایگاه ویژهای برخوردار هستند.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: در طول تاریخ سراغ نداریم مردمی که حدود ۷۸ روز، هم روزها مشغول کار باشند و هم شبها در خیابانها حضور پیدا کنند و شعارهایشان هم شعار رهبری و درواقع مبنای انقلاب، نظام و ایران ما است؛ به همین دلیل از نظر ما بالاترین کاری که باید انجام بپذیرد، رضایت عمومی این مردم است. ما باید تمام توانمان را به کار بگیریم تا مردم را راضی کنیم.
حاجیبابایی با تأکید بر اینکه امروز مردم ما در برابر ابر قدرتها ایستادند و تکیهگاه نیروهای مسلح هستند؛ تصریح کرد: باید دقت و توجه کنیم که این مردم دچار آسیب نشوند. در روزهای اخیر مردم از ناحیه بعضی از گرانیها احساس ناراحتی میکنند. یعنی هم مراقباند که مواضع انقلاب رو حفاظت کنند و هم در برابر بعضی گرانیهایی که در کشور به وجود آمده، نگرانند؛ به همین دلیل باید به کمک مردم بشتابیم و تلاش کنیم تا مردم بتوانند زندگی روزمرهشان را با کمترین سختی انجام دهند.
نایب رئیس مجلس گفت: دشمن غدار با محاصره دریایی، ما را به یک جنگ تمام عیار اقتصادی فراخونده و ما باید امروز مشت در مشت همدیگر در برابر این زیادهخواهی آمریکا بایستیم. دشمن وقتی در میدان نبرد نتیجه نگرفت، میخواهد مردم ما را در برابر فشار سختیها، گرانیها و کمبودها تسلیم کند، اما تصمیم ملت بزرگ ایران این است که با تمام قدرت در برابر زیادیخواهیهای او بایستند و این فشار اقتصادی را به خود آنها برگردانند؛ بستن تنگه هرمز و دیگر اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهیهای آمریکا انجام میدهد در همین راستا و یک هماوردی تمام عیار بین ما و آمریکای جنایتکار است؛ به همین دلیل نمایندگان ملت و همه مسئولین نظام دست در دست هم میدهند تا بتوانند در برابر این زیادهخواهی آمریکا بایستند و در داخل هم رضایت عمومی مردم را تامین کنند.
حاجیبابایی در پایان گفت: به همین دلیل امروز از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت شد تا در جلسه مجلس حضور پیدا کنند و در جمع و برابر نمایندگان ملت شریف ایران، در رابطه با نوع خدماترسانی و کمکهایی که میتوان به این مردم انجام داد و راهحلهایی که میتواند فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهد، بحث و گفتوگو کنیم.