پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع در حوزه کشاورزی نقش مهمی در مدیریت بازار، کاهش خسارتهای تولید و تقویت امنیت غذایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع در حوزه کشاورزی نقش مهمی در مدیریت بازار، کاهش خسارتهای تولید و تقویت امنیت غذایی دارد.
محمدرضا اصغری در آیین گرامیداشت روز روابط عمومی و ارتباطات در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تقدیر از عملکرد روابط عمومی سازمان و ادارات تابعه افزود: روابط عمومی از ارکان مهم و راهبردی هر سازمان است و عملکرد آن میتواند بهطور مستقیم بر آگاهی عمومی، آرامش بازار و اعتماد بهرهبرداران تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به نقش این حوزه در انعکاس فعالیتهای بخش کشاورزی اظهار کرد: اطلاعرسانی دقیق خدمات، دستاوردها و برنامههای این بخش، ضمن تنویر افکار عمومی، زمینه تعامل مؤثر با بهرهبرداران و سایر ذینفعان را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: در شرایط خاص و بحرانی نیز اطلاعرسانی بهموقع درباره روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی میتواند نقش مهمی در ایجاد آرامش در بازار و اطمینان خاطر مردم داشته باشد.
وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه روابط عمومی محدود به زمان مشخصی نیست، گفت: این حوزه به دلیل ماهیت کاری خود، نیازمند تلاش مستمر، پاسخگویی سریع و فعالیت شبانهروزی است.
اصغری با اشاره به جایگاه اطلاعرسانی در زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی افزود: فعالیتهای اطلاعرسانی روابط عمومی در کنار برنامههای ترویجی و آموزشی، از مرحله تولید تا عرضه محصول به مصرفکننده، در حلقههای مختلف زنجیره ارزش بخش کشاورزی اثرگذار است.
وی تأکید کرد: هرگونه تأخیر در اطلاعرسانی در این حوزه میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد؛ بهگونهای که اطلاعرسانی بهموقع در اواخر فروردینماه سال ۱۴۰۵ درباره شرایط جوی، نقش مؤثری در کاهش خسارت باغات هستهدار استان داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه روابط عمومی در فرآیند تصمیمسازی سازمان گفت: روابط عمومی بهعنوان مشاور رئیس سازمان و چشم و گوش مجموعه، باید تحولات درون و برون سازمانی را بهصورت مستمر رصد کرده و در انتقال دقیق و بهموقع اطلاعات نقشآفرینی کند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از هوش مصنوعی و ظرفیتهای فضای مجازی میتواند سرعت، دقت و اثربخشی اطلاعرسانی را افزایش داده و ارتباط مؤثرتری با مخاطبان برقرار کند.
اصغری با گرامیداشت این روز ارزشمند که امسال به «روابط عمومی، هنر مردمداری و عشق به مردم» نامگذاری شده است، از تلاشهای متعهدانه، خلاقانه و مسئولانه مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه روابط عمومی در ستاد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی و کلیه ادارات و مدیریتهای تابعه در شهرستانها تقدیر کرد.
در پایان این مراسم، از مسئولان و فعالان روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات تابعه با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس سازمان تجلیل شد.