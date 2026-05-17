روابط عمومی شرکت گاز مازندران در اطلاعیهای از قطع ۵ ساعته گاز در برخی نقاط رامسر در روز دوشنبه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی شرکت گاز مازندران در اطلاعیهای از قطع موقت جریان گاز در برخی مناطق شهرستان رامسر به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه و بهینهسازی شبکه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز در روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ظهر به مدت ۵ ساعت در مناطق زیر قطع خواهد شد:
شرکت گاز از مشترکین ساکن در این مناطق درخواست کرده است که در طول مدت زمان قطع گاز، ضمن حفظ آرامش، شیرهای وسایل گازسوز خود را به صورت بسته نگه داشته و از دستکاری کنتور و رگلاتور جداً خودداری نمایند.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که مأموران شرکت گاز بلافاصله پس از اتمام عملیات تعمیراتی، نسبت به وصل مجدد جریان گاز اقدام خواهند کرد.