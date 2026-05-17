سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با گرامیداشت روز روابط‌عمومی، این حوزه را رکن اصلی شفافیت، اطلاع‌رسانی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی و سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت روز روابط‌عمومی و ارتباطات با انتشار پیامی نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت‌ماه، روز روابط‌عمومی و ارتباطات، فرصتی برای تکریم مجاهدان عرصه آگاهی‌بخشی و روایت‌گری صادقانه در نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ آنان که در خط مقدم جهاد تبیین، مسئولیت خطیر تنویر افکار عمومی و صیانت از سرمایه اجتماعی را بر عهده دارند.

در شرایطی که جهان امروز درگیر نبرد‌های پیچیده ترکیبی، رسانه‌ای و شناختی است و در جریان جنگ تحمیلی اخیر، شاهد اوج‌گیری عملیات گسترده روانی و رسانه‌ای دشمن بودیم، نقش روابط عمومی و رسانه به‌عنوان رکن اصلی مدیریت افکار عمومی و صیانت از امنیت روانی جامعه بیش از پیش آشکار شد.

بی‌تردید، در این آوردگاه خطیر، فعالان حوزه ارتباطات و روابط‌عمومی با حضور مسئولانه، دقیق و هوشمندانه، نقش مؤثری در خنثی‌سازی جنگ روایت‌ها، مقابله با جریان تحریف و تقویت روایت صحیح از واقعیت‌ها ایفا کردند؛ نقشی که امروز به یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی رسانه‌ای تبدیل شده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌های صادقانه تمامی مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه روابط‌عمومی و رسانه که در مسیر ارتقای شفافیت، امیدآفرینی و انسجام ملی گام برمی‌دارند، صمیمانه تقدیر نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون تمامی فعالان این عرصه را در انجام رسالت خطیر خود مسئلت می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده ارتباطی و فناورانه کشور، شاهد ارتقای روزافزون جایگاه روابط‌عمومی‌ها در تحقق اهداف کلان نظام و تقویت سرمایه اجتماعی باشیم.

روز روابط‌عمومی و ارتباطات گرامی باد.