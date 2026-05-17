به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، در اجرای تصویب‌نامه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیئت وزیران، حذف عوارض صادراتی فرومولیبدن و اکسیدها و هیدروکسیدهای مولیبدن را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، فرومولیبدن با ردیف تعرفه ۷۲۰۲۷۰۰۰ و اکسیدها و هیدروکسیدهای مولیبدن با ردیف تعرفه ۲۸۲۵۷۰۰۰ از فهرست کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی موضوع بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه خارج شده‌اند.

این تصمیم با هدف تسهیل صادرات و حمایت از تولید و توسعه بازارهای صادراتی اتخاذ شده و از زمان ابلاغ، برای گمرکات اجرایی لازم‌الاجراست.