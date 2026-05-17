پخش زنده
امروز: -
با تلاش ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند، ۴۰۰ مترمربع از اراضی پلاک فیلزمین که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزادسازی و به عرصههای ملی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اقدامات حفاظتی از عرصههای ملی، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند پس از شناسایی یک مورد فنسکشی غیرمجاز در اراضی ملی پلاک ۹۱ اصلی موسوم به «فیلزمین»، نسبت به بررسی وضعیت عرصه از حیث ملی بودن اقدام کردند.
پس از احراز ملی بودن زمین، مأموران یگان حفاظت با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به جمعآوری فنس و رفع تصرف حدود ۴۰۰ متر از این اراضی اقدام کردند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند در این خصوص اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی با آمادگی کامل، بهصورت مستمر اراضی ملی تحت مدیریت را پایش میکنند و در کوتاهترین زمان ممکن با هرگونه تصرف، تخریب و دستاندازی به انفال برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت.