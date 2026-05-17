پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان از افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داد و اعلام کرد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله اقدام کنند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، علی حیدری ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در راستای اجرای بند «ث» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه، سقف تسهیلات ارزانقیمت نوسازی بافتهای فرسوده در شهرهای کوچک افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی، سقف این وام برای هر واحد مسکونی به ۴ میلیارد ریال رسیده است.
به گفته حیدری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان مسئولیت پرداخت و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: این تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان پرداخت میشود.
رئیس اداره بازآفرینی شهری زنجان هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت زندگی و تسریع در نوسازی واحدهای فرسوده عنوان کرد.
وی یادآور شد: متقاضیان پس از دریافت پروانه ساخت و تشکیل پرونده در بنیاد مسکن شهرستان میتوانند برای دریافت وام اقدام کنند.
حیدری داشتن فرم «ج» سبز و عدم استفاده از تسهیلات حمایتی مسکن در سالهای گذشته را از شروط اصلی دریافت این وام اعلام کرد.
وی افزود: افرادی که از سال ۱۳۸۴ به بعد از تسهیلات مسکن در روستا یا شهرهای کوچک استفاده کردهاند، مشمول این طرح نمیشوند.
به گفته وی، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.
همچنین طرح هایی که با فناوریهای نوین و با رویکرد بهینهسازی مصرف انرژی اجرا شوند، از امتیاز ویژه برخوردار خواهند بود.