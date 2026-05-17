عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد در صورت پرداخت نشدن پول گندم به کشاورزانی که محصول خود را به دولت تحویل داده اند، زمینه برای فروش گندم به عنوان خوراک دام و طیور فراهم می شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالغفور امان زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه مجلس با اشاره به روند افزایش قیمت نهاده‌ها و خوراک دام و طیور تصریح کرد: در شرایط فعلی، قیمت ذرت دامی به قیمت گندم نزدیک شده و با توجه به اینکه گندم از نظر پروتئین و شرایط تغذیه‌ای بهتر از ذرت است، احتمال استفاده از گندم برای خوراک دام و طیور بسیار بالاست.

وی با تاکید بر اینکه این خطر کاملاً جدی است، افزود: در صورتی که پرداخت نشدن پول گندم به کشاورزانی که محصول خود را به دولت تحویل می‌دهند ادامه یابد، زمینه برای اینکه گندم‌کاران محصول خود را به‌جای تحویل به سامانه دولتی، در بازار آزاد و برای مصرف دام و طیور به فروش برسانند فراهم می‌شود.

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته پیش از آغاز فصل برداشت برای تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و تخصیص اعتبار مناسب در قانون بودجه، تصریح کرد: با وجود گذشت ۴۵ روز از آغاز فصل برداشت گندم هنوز پولی به گندمکاران پرداخت نشده و آنها نمی‌دانند که چه زمانی پول گندم آنها به دستشان می‌رسد.

وی تأکید کرد: دولت باید هرچه زودتر بخشی از پول گندم‌کاران را بر مبنای همان قیمت مصوب پرداخت نماید و اگر این اتفاق نیفتد، مشکلات جدی در تأمین امنیت غذایی کشور به‌وجود خواهد آمد.