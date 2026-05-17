صید ماهی در سد‌های کوچری و عباس‌آباد به دلیل آغاز فصل تخم‌ریزی آبزیان ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان، با اعلام ممنوعیت صید ماهی در سد‌های کوچری و عباس‌آباد به دلیل آغاز فصل تخم‌ریزی آبزیان، از جمع‌آوری ۴ رشته تور صیادی غیرمجاز از سد کوچری خبر داد.

براین اساس، گشت نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان ۴ رشته تور صیادی غیرمجاز را از سد کوچری این شهرستان جمع‌آوری و ضبط کردند.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان از عموم شهروندان درخواست کرده است تا با رعایت این ممنوعیت، در حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان و سلامت محیط زیست منطقه همکاری کنند

همچنین، اعلام شده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه صید و صیادی، علاوه بر جمع‌آوری کلیه ادوات مورد استفاده، متخلفان جهت سیر مراحل قانونی و اعمال مجازات به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک یا تخلفات زیست‌محیطی را با تلفن اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان در میان بگذارند.