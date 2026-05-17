به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بستۀ پیشنهادی کتاب مرکز رسانه‌ای شیرازه با موضوع سالروز بزرگداشت شهدای خدمت، که در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه شده است، به شرح زیر است:

کتاب پایان «ماموریت» به قلم مصطفی رضایی از نشر معارف است. این کتاب، زندگینامه داستانی رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی است.

کتاب «تویی که در هیچ قابی جا نمی‌شوی»، به قلم مهدی کردفیروزجایی از نشر موسسه فرهنگی و هنری خراسان است. این کتاب درباره ثانیه‌ای از سه سالی را می‌گوید که به اندازه هشت سال عمران و آبادانی به ملت ایران بخشید. روایت‌هایی داستانی از خدمات شهید رئیسی را روایت می‌کند.

کتاب «صبح شام»، به قلم محمدمحسن مصحفی از نشر سوره مهر است. این کتاب، روایتی از بحران سوریه خاطرات دکتر حسین امیرعبداللهیان است.

کتاب «کلاس بندگی» به قلم محمدحسین فرمانی از نشر کتابستان معرفت است. این کتاب حاوی مجموعه‌ای است که گزیده‌ای از اندیشه‌های اخلاقی و اعتقادی شهید حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم را به مخاطب ارائه می‌دهد. این کتاب تلاش دارد تا زندگی، اندیشه‌ها، و سلوک معنوی و اجتماعی این امام جمعه را بررسی کرده و چهره‌ای از یک روحانی در خدمت مردم و انقلاب اسلامی ارائه دهد.

کتاب «آقای وزیر» (کتاب کودک و نوجوان)، به قلم محمدعلی جابری از نشر کتابک است. این کتاب خاطرات کسی است که به هوش و ذکاوت معروف بود و طی دوران خدمتش در وزارت امورخارجه از ابتدا تا صدر وزارت‌خانه، همیشه منشا خیر برای ارتباط ایران با کشور‌های دیگر بوده است.

کتاب «آرزوی زیبای امیرحسین» (کتاب کودک)، به قلم فاطمه بگزاده از نشر ۲۷ بعثت است. این کتاب، روایتی مستند و واقعی از رئیس جمهور شهید است.