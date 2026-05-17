عرشیا علاقمندشطرنج باز میاندوآبی ضمن ازعبور ازمرزحد نصاب بین المللی ۲۴۰۰ فیده موفق به کسب عنوان قهرمانی مجدد در مسابقات آزاد شطرنج تبریزشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات شطرنج سریع آزاد گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی به میزبانی تبریز و با حضور بیش از ۹۰ استاد و بازیکن از استان‌های مختلف کشور در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد.

در پایان این رقابتها عرشیا علاقمند توانست بار دیگر با کسب ۸ امتیاز به مقام قهرمانی دست یابد و با عبور دادن درجه بین المللی "سریع" خود از مرز ۲۴۰۰، بار دیگر مهر تایید بر شایستگی و استعداد استثنایی خود زد.

در هر ۳ لیست درجه بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج (استاندارد، سریع و برق آسا) عرشیا علاقمند با اختلاف در صدر لیست بازیکنان استان قرار دارد و عبور از مرز ۲۳۰۰ نوعی حد نصاب در استان محسوب می‌گردد.

همچنین در سایت‌های معتبر بازی آنلاین چس دات کام و لیچس ریتینگ علاقمند از مرز رویایی ۳۰۰۰ فراتر رفته است و در بین شطرنج بازان تاپ کشور و جهان قرار دارد.