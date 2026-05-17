پخش زنده
امروز: -
بخشدار کوهستان تنکابن در سومین نشست ماهانه با دهیاران، از اجرای طرح ارزیابی میدانی عملکرد روستاها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بخشدار کوهستان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فعالیتهای مدیریت روستایی، از ارزیابی مستمر عملکرد عمرانی، فرهنگی و مالی دهیاران این بخش و معرفی برترینها به سطح شهرستان و استان خبر داد.
شمسالدین امانپور در سومین نشست ماهانه خود با دهیاران که در محل مسجد جامع روستای لیرهسر برگزار شد، گفت: این نشستها با هدف بررسی دقیق عملکرد روستاها بهصورت چرخشی در نقاط مختلف بخش برگزار میشود تا ضمن نظارت میدانی، فضایی برای تبادل تجربه میان مدیران روستایی فراهم شود.
وی با اشاره به راهبرد انتخاب محل برگزاری جلسات افزود: هدف ما این است که جلسات را در روستاهای شاخص و موفق برگزار کنیم تا سایر دهیاران ضمن بازدید از طرحهای اجرا شده، از نزدیک در جریان اقدامات مثبت و الگوهای موفق مدیریتی قرار گیرند.
بخشدار کوهستان بررسی گزارشهای مالی و عمرانی را رکن اصلی این نشستها دانست و تصریح کرد: شوراها و دهیارانی که عملکرد آنها مستند و با برنامهریزی دقیق همراه باشد، بهعنوان نمونه به شهرستان و استان معرفی میشوند.
وی تأکید کرد در فرآیند ارزیابی، اجرای طرحهای بزرگ، پایدار و بهویژه طرحهای درآمدزا برای روستا، امتیاز ویژهای خواهد داشت.
امانپور در پایان این نشست از تعدادی از دهیاران فعال که در ارائه منظم و دقیق گزارشهای ماهانه عملکرد موفقی داشتند، تجلیل و بیان کرد: روند تشویق دهیاران پویا و پاسخگو بهمنظور ارتقای سطح خدماترسانی به روستاییان با جدیت ادامه خواهد داشت.