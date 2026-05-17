در حال حاضر ۹ مرکز معاینه فنی خودرو در چرخه خدمت‌رسانی شهر اصفهان قرار دارد و خدمات لازم را به شهروندان ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر هشت مرکز معاینه فنی خودرو‌های سبک در کنار یک مرکز تخصصی معاینه فنی خودرو‌های سنگین در چرخه خدمت‌رسانی قرار دارد.

سید علی عبداللهی افزود: ساعات فعالیت اغلب مراکز معاینه فنی از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ است و دو مرکز ارغوانیه و بهار در منطقه خوراسگان به منظور پاسخگویی بیشتر به مراجعه‌کنندگان تا ساعت ۱۸:۰۰ خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: به دلیل ماهیت فعالیت خودرو‌های سنگین، این مرکز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ فعال است و خدمات تخصصی معاینه فنی را به این دسته از خودرو‌ها ارائه می‌کند.

عبدالهی با اشاره به راه‌اندازی امکان نوبت‌دهی اینترنتی برای شهروندان گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه اصفهان من نسبت به رزرو زمان مراجعه اقدام کنند و با انتخاب روز، ساعت و مرکز مورد نظر، فرآیند دریافت خدمات را با حداقل زمان انتظار انجام دهند.

وی در خصوص مدارک مورد نیاز برای انجام معاینه فنی افزود: همراه داشتن کارت خودرو برای انجام معاینه فنی کفایت می‌کند و در صورت در دسترس نبودن کارت، سند خودرو نیز قابل ارائه است، زیرا هدف ثبت مشخصات فنی و هویتی خودرو است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به خدمات معاینه فنی موتورسیکلت نیز اظهار کرد: سه مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در مراکز همدانیان، شفق و حمایت فعال است و مالکان موتورسیکلت می‌توانند برای دریافت این خدمات به این مراکز مراجعه کنند.