مدیرکل دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران با قدردانی از خدمات امدادگران این جمعیت، ایثارگریهای مردم و مجموعههای امدادی را جلوهای از فرهنگ فداکاری و حقانیت ملت ایران در عرصه جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نریمانی مدیرکل دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای معاونین جمعیت هلالاحمر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، از تلاشها و فعالیتهای ارزشمند جمعیت هلالاحمر در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: فرهنگ ایثار و فداکاری در ملت ایران ریشهای عمیق دارد و نمونههای آن را در رفتار مردم، خانوادههای شهدا و همچنین در عملکرد نهادهایی مانند هلالاحمر بهخوبی میتوان مشاهده کرد.
وی با اشاره به نقش زنان در فرهنگ ایثار افزود: امروز بیش از ۱۰ هزار زن شهید، جانباز و آزاده در کشور داریم که هر یک نمادی از شجاعت، مقاومت و ایثار هستند و نشان میدهند که زن ایرانی الگویی الهامبخش برای جهان است.
مدیرکل دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در مجموعه ایثارگران، بیش از ۱۱ هزار نخبه و ۳۴۰ تشکل فعال حضور دارند که هر یک در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی نقشآفرینی میکنند و میتوانند در ترویج فرهنگ ایثار و خدمت در جامعه اثرگذار باشند.
نریمانی با اشاره به مظلومیت شهدای کشور در حوادث و جنگهای اخیر افزود: بسیاری از شهدای ما مظلومانه به شهادت رسیدند؛ چه نیروهای نظامی و چه خانوادهها و مردم عادی که در کنار یکدیگر قربانی خشونت و جنایت شدند. این مظلومیت در کنار ایثارگریها، حقیقت و حقانیت ملت ایران را در سطح جهانی به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به نقش سازمانهایی مانند هلالاحمر در روزهای سخت تصریح کرد: هرچند حوادث جنگی موجب اندوه مردم میشود، اما وقتی شاهد اقدامات ایثارگرانه و جهادگرانه امدادگران هلالاحمر هستیم، امید و غرور ملی نیز در دلها زنده میشود و حالمان خوب میشود.
مدیرکل دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید با تأکید بر اهمیت نهادینهسازی فرهنگ قدرشناسی در جامعه گفت: اگر بتوانیم فرهنگ معرفت و قدردانی از ایثارگران و خدمتگزاران را در جامعه گسترش دهیم، حال جامعه نیز بهتر خواهد شد.
وی با اشاره به همافزایی میان بنیاد شهید و جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: پیوند و همکاری میان این دو مجموعه میتواند در ترویج فرهنگ ایثار و خدمت نقش مهمی ایفا کند و تجربیات ارزشمند بهدستآمده در مدیریت بحرانها و خدمترسانی به مردم، الگویی شایسته برای سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی باشد.