وزیر آموزش‌وپرورش باقدردانی از عملکرد مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: روابط عمومی‌ها باید به «روایت‌گری هوشمند و داده‌محور» در دستگاه‌ها تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش در نشست صمیمی با کارشناسان مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت، با قدردانی از تلاش شبانه روزی همکاران مرکز اطلاع رسانی، گفت: روابط عمومی‌ها نقش اساسی در ایجاد پل ارتباطی میان دستگاه و جامعه دارند و باید به عنوان محور اطلاع‌رسانی ومهم‌ترین رکن تبیین عملکرد و اعتمادساز، عمل کنند.

وی ضمن قدردانی از اقدامات تحولی صورت گرفته در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، از برنامه‌های سنگین، پرحجم و وسیع و اثرگذار روابط عمومی نام برد و افزود: روابط عمومی، صرفاً یک واحد اطلاع‌رسانی نیست، بلکه آیینه عملکرد دستگاه و حلقه اتصال میان سازمان و ذی‌نفعان است که می‌تواند با تولید خبر دقیق، سریع و مبتنی بر واقعیت، در افزایش اعتماد عمومی، نقش‌آفرینی کند.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت «روایت اول» در فضای رسانه‌ای، تصریح کرد: انعکاس اخبار دستگاه با میزان عملکرد هر حوزه برابری می‌کند و در این راستا، سرعت، دقت و هوشمندی در انتشار اخبار نیز از الزامات اصلی روابط عمومی‌هاست که باید با تحلیل، پیش‌بینی و واکنش سریع نسبت به رویداد‌ها همراه باشد.

وی با اشاره به ضرورت تحول در ساختار ارتباطی دستگاه‌ها، گفت: روابط عمومی‌ها باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رویکرد‌های هوشمندانه، از رویکرد اطلاع‌رسانی به سطح تحلیل‌گری و روایت‌سازی ارتقا پیدا کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به نقش شبکه‌های غیررسمی در انتشار اخبار، افزود: بخش قابل توجهی از جریان اطلاع‌رسانی امروز در فضای مجازی و شبکه‌های غیررسمی شکل می‌گیرد و روابط عمومی‌ها باید با تولید محتوای جذاب، منسجم و هدفمند در این فضا حضور فعال داشته باشند.

وی با قدردانی از عملکرد مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران این حوزه، به‌ویژه در شرایط دشوارجنگ تحمیلی سوم، در ارتقای سطح اطلاع‌رسانی و بهبود تصویر عمومی آموزش‌وپرورش، بسیار مؤثر بوده است و انتخاب این مرکز به عنوان روابط عمومی برتر در میان دستگاه‌های اجرایی، بر حلاوت و شیرینی سختی‌های این ایام افزود.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه با تأکید بر اهمیت انسجام تیمی و مدیریت یکپارچه جریان رسانه‌ای، گفت: موفقیت روابط عمومی‌ها در گرو هماهنگی، انسجام و مدیریت منسجم جریان اطلاع‌رسانی است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای منابع انسانی، با طرح دو پرسش؛ روابط عمومی‌ها چگونه می‌توانند به سریع‌تر به اهداف سازمانی دست یابند؟ و اهداف اصلی روابط عمومی چیست و برای تحقق آن چه باید کرد؟ از کارشناسان و مدیران روابط عمومی سراسر کشور خواست تا به این دو پرسش مهم پاسخ دهند و با این کار نقشه راه روابط عمومی‌ها را ترسیم کنند.