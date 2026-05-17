به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: از لحظاتی قبل به دلیل وزش باد شدید و وقوع طوفان شنِ منجر به کاهش شدید شعاع دید افقی، محور "انار – یزد" از حدود ساعت ۱۱ صبح امروز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی با تأکید بر حفظ سلامت رانندگان عبوری و مسافران افزود: تیم‌های عملیاتی پلیس راه در منطقه مستقر هستند و از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود تا زمان مساعد شدن شرایط جوی و بازگشایی مسیر، از تردد‌های غیرضروری در این محور خودداری کنند.