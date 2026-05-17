فهرست بازیکنان دعوت‌شده به نخستین اردوی تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۸ سال اعلام شد و بازیکنان منتخب از روز پنجشنبه خود را به کادر فنی معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به نخستین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۸ سال اعلام شد.بر اساس اعلام اداره ورزش و جوانان، نام فاطمه لطفی‌زاده، فوتسالیست مطرح شهرستان بهارستان، نیز در میان سه بازیکن معرفی‌شده از استان تهران به چشم خورده و همچنین ملیکا موسوی و نرگس امیرمحسنی دیگر بازیکنانی هستند که از استان تهران برای حضور در این اردو معرفی شده‌اند.

نخستین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد و بازیکنان دعوت‌شده موظف هستند عصر روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه با حضور در محل اردو، خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

