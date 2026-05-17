ساعی پیش از آغاز نخستین تمرین ملی پوشان تکواندو در اولان‌باتور، گفت: مردم ایران چشم به موفقیت شما دارند، همه تلاش خود را برای خوشحالی مردم ایران به کار بگیرید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین تمرین ملی پوشان تکواندو در اولان‌باتور، محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا با حضور همه نفرات دو بخش کیوروگی و پومسه، کادر فنی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی و رئیس فدراسیون تکواندو در محل سالن اختصاصی تیم ملی مغولستان برگزار شد.

پیش از آغاز تمرین؛ غلامحسن ذوالقدر، سرپرست تیم ملی در جمع ملی پوشان گفت: همه مراحل آماده سازی را به بهترین شکل ممکن پشت سر گذاشته‌اید، اکنون زمان بهره بردن از ماه‌ها تلاش سخت و طاقت فرساست، در سایه نظم است که می‌توانید به هدف خود که همان ایستادن روی سکوی قهرمانی است برسید.

در ادامه هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو خطاب به ملی پوشان، افزود: ایران اسلامی امروز مقتدر در همه زمینه‌ها ایستاده است. رقابت‌های زیادی شرکت کرده‌اید و افتخارات پر شماری کسب شده است. ولی شرایط این دوره متفاوت است. علاوه بر اینکه رقابت‌های انتخابی بازی‌های آسیایی است، مدال‌های شما باعت خوشحالی مردم عزیز ایران می‌شود. نمی‌خواهم این موضوع شما را حساس کند و استرس ایجاد شود، ولی هرچه دارید برای خوشحالی مردم بگذارید.

در ادامه تمرینات با میدان داری مهران برخورداری کاپیتان تیم ملی آغاز شد و ملی پوشان پس از گرم کردن بدن‌ها، تمرینات اختصاصی را زیر نظر مربیان پیگیری کردند. مرور تکنیک و تاکتیک در مبارزه، بخش اصلی تمرین را تشکیل داد. بخش پایانی تمرین نیز به میت زدن سرعتی روی شگرد‌ها اختصاص داشت.

رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا ۲۹ اردیبهشت تا چهارم خرداد به میزبانی اولانباتور مغولستان برگزار می‌شود.