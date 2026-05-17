به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر نصیری گفت: در راستای نظارت بر بازار و مقابله با سودجویان، نیروهای پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند ۲۵ تن روغن خوراکی احتکار شده را کشف کنند که ارزش تقریبی محموله توسط کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: در پی این عملیات، یک نفر متهم به جرم احتکار کالا دستگیر و برای تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ضمن هشدار شدید به مخلان امنیت اقتصادی، تأکید کرد: هرگونه اقدام در جهت ایجاد هرج‌ومرج در بازار و احتکار کالاهای اساسی، با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد.