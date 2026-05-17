به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز قرآن کریم در بغداد، وابسته به مجمع علمی قرآن آستان عباسی، این ایستگاه را به عنوان بخشی از برنامه‌های خود با هدف انتشار فرهنگ قرآنی و خدمت به زائران در مناسبت‌های دینی برپا کرده است.

محمد عمیر الساعدی، رئیس واحد فعالیت‌های این مرکز، اظهار کرد: این ایستگاه شامل پروژه‌ای برای آموزش صحیح قرائت قرآن به زائران است و به همین مناسبت تعدادی از رویداد‌ها و فعالیت‌های قرآنی نیز برای خدمت به زائران امام جواد (ع) اجرا می‌شود.

وی افزود: این اقدامات به تقویت فضای معنوی و نشر آموزه‌های قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه در زیارت‌های میلیونی کمک می‌کند.

این در حالی است که مرکز قرآن کریم بغداد در مناسبت‌های دینی با اجرای برنامه‌های قرآنی برای انتقال پیام قرآن به بازدیدکنندگان و تقویت حضور قرآن در جامعه تلاش می‌کند.