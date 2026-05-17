به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: گونه های پلنگ ایرانی، بالابان، کرکس مصری و اردک سرسفید در معرض خطر انقراض قرار دارند و همچنین ۱۲ گونه از جمله عقاب خالدار، عقاب شاهی، لاک‌پشت مهمیزدار، کپور معمولی، بز وحشی، غاز پیشانی‌سفید کوچک و اردک مرمری در طبقه‌بندی «آسیب‌پذیر» قرار گرفته است.

کریمی افزود: ۹ گونه دیگر از جمله کفتار راه‌راه، پلیکان خاکستری، سمور آبی (شنگ) و اردک بلوطی نیز در طبقه‌بندی «در معرض تهدید» قرار دارند.

به گفته وی برنامه‌های حفاظتی ویژه برای صیانت از این گونه‌ها در مناطق مختلف استان در حال اجراست.