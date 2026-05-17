مردم مومن و ولایت‌مدار شهرستان خوی با برگزاری آیین های ویژه ای در سالروز شهادت جوادالائمه (ع)، به سوگ نشستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با سالروز شهادت مظلومانه نهمین پیشوای شیعیان جهان، حضرت امام محمدتقی (ع)، شهرستان خوی شاهد اجتماع پرشور دلدادگان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بود.

در این آیین معنوی، سوگواران اهل‌بیت (ع) پس از تجمع در جوار آستان مقدس شیخ نوایی، ضمن سینه زنی و ذکر مصیبت در فضایی آکنده از معنویت، یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس سوم را گرامی داشتند.

مداحان اهل‌بیت در این مراسم با مرثیه‌سرایی در رثای جوان‌ترین امام شیعیان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، بر ادامه راه ائمه اطهار و ایثارگران تاکید کردند.