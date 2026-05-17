به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و هیأت همراه، فیلم سینمایی «دولت عشق» به کارگردانی حمید بهمنی را روی آنتن می‌برد.

این فیلم سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

«دولت عشق» روایتی از زندگی شهید محمدعلی رجایی است؛ از سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی و تحمل شکنجه‌های ساواک تا روز‌های پرالتهاب پیروزی انقلاب اسلامی و دوران مسئولیت او در جایگاه ریاست‌جمهوری. سیدجواد هاشمی، احمد میررفیعی، امیر گرجی، حبیب‌الله حداد و حمید اصغری تتماج از بازیگران این اثر هستند.

در همین حال، شبکه تماشا نیز پخش مجموعه تلویزیونی کلاسیک و محبوب «پوآرو» را ادامه می‌دهد.

این سریال جنایی، درام و رازآمیز هر شب ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد خواهد بود.

صداپیشگی نسخه فارسی این مجموعه با مدیریت رضا آفتابی انجام شده و اکبر منانی با صدای ماندگار خود در نقش هرکول پوآرو حضور دارد.

پیش از این تا فصل دهم این مجموعه دوبله و پخش شده بود، اما سه فصل پایانی آن (فصل‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳) نیز سال گذشته برای نخستین بار دوبله شد و اکنون در جدول پخش شبکه تماشا قرار گرفته است.

اکبر منانی، زهره شکوفنده، تورج مهرزادیان، ژرژ پطروسی، جواد پزشکیان، مهین برزویی، مریم صفی‌خانی، نرگس فولادوند، مریم رادپور، سعید شیخ‌زاده، بهروز علی‌محمدی و کریک بیانی از صداپیشگان این مجموعه هستند.