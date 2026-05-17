به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،زمین چمن مصنوعی مدرسه طالقانی مراغه به مساحت ۲۰۰ متر مربع با اعتبار ۸۵۰ میلیون تومان توسط آموزش و پرورش و با مشارکت اهالی ایجاد شده است.

مدیر آموزش و پرورش مراغه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دانش‌آموز امیر مهدی نوجوان اظهار داشت: نامگذاری این زمین چمن مصنوعی به نام این شهید عزیز اقدامی ارزشمند برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان و دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به نقش مهم ورزش در رشد و تعالی دانش‌آموزان افزود: فراهم‌سازی فضا‌های ورزشی مناسب در مدارس، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان، زمینه‌ساز نشاط، همدلی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان آنان خواهد بود.

نریمانی گفت: نام و یاد شهدا چراغ راه نسل امروز است و دانش‌آموزان با الگو گرفتن از سیره و راه شهدا می‌توانند در مسیر علم‌آموزی، اخلاق و خدمت به جامعه گام بردارند.

گفتنی است در پایان این مراسم با حضور خانواده معظم شهید امیر مهدی نوجوان، مسئولان آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان، زمین چمن مصنوعی مدرسه طالقانی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.