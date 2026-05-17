جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله سنگین انواع کالا‌های خارجی قاچاق به ارزش یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در ایست و بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: در اجرای طرح‌های هدفمند مبارزه با قاچاق کالا و در راستای صیانت از اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی، مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس با استفاده از ظرفیت‌های نوین کنترلی و سامانه‌های دقیق اسکن، به یک دستگاه کامیون عبوری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی تخصصی از این کامیون، محموله‌ای بزرگ از انواع کالا‌های خارجی شامل تجهیزات و اقلام پزشکی، دارو‌های زیبایی و درمانی، لوازم بهداشتی، لوازم برقی و الکترونیکی و همچنین پوشاک فاقد اسناد و مدارک قانونی و گمرکی کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به برآورد کارشناسان اقتصادی، ارزش این محموله قاچاق را بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده متخلف برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با تأکید بر اینکه قاچاق کالا، ضربه‌ای مستقیم به تولید ملی، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد می‌کند، تصریح کرد: پلیس با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی، با جدیت و بدون اغماض با هرگونه فعالیت قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق کالا و جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا برخورد قانونی و سریع با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.